شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال شفط وكسح المياه بمدينة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، منطقة عمارات العاملين بهيئة قناة السويس ومحيط نادي هواة الصيد وشارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد لمتابعة أعمال شفط وكسح المياه التى حاصرت المنطقة بعد ارتفاع منسوب المياه والموج بالبحر المتوسط، مساء الثلاثاء.

وتابع المحافظ أعمال سحب المياه التي تتم بالتعاون بين مجلس مدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطالب بالدفع بجميع سيارات شفط وكسح المياه من أجل سرعة الانتهاء من رفع جميع كميات المياه.

جولة محافظ بورسعيد بالشوارع

ووجه محافظ بورسعيد بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وجاهزية المعدات للتحرك الفوري للتعامل مع النوات المقبلة.