شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز خدمة تموينية حديث بحي الزهور بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء، بافتتاح مركز خدمة المواطنين بحى الزهور بالكيلو 4 الجديد، يرافقه كل من المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، وحسن كمال الشيباني، وكيل المديرية، والقائم بأعمال مدير التموين بمطروح.

هذا المركز الجديد الذي تم إنشاؤه في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وتسهيل تقديم الخدمة التموينية بكافة أنحاء المحافظة، حيث قامت بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير المكاتب التموينية وذلك تنفيذا للخطة الطموح لتطوير كافة مكاتب التموين للتخفيف عن المواطنين وتقديم الخدمة التموينية في شكل أفضل للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذا المركز يقوم بكافة أعمال البطاقات التموينية، ومجهز بكافة الأجهزة والحاسبات المتصلة بوزارة الإنتاج الحربي، ويتم بها أيضا تسليم كافة البطاقات الجديدة التي ترد لأصحابها.