شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإنتاج الحيواني»: مشروع التنمية سيسهم في السيطرة على الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني اللواء طبيب فايز أباظة، أن مشروع تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد المشروعات القومية التنموية لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم في سد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار لأهم السلع الاستراتيجية «اللحوم والألبان ومنتجاتها».

وأضاف موجها حديثه للرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الانتاج الحيواني بالفيوم، أنه نظرا لأن الثورة الحيوانية تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد القومي كان توجيه سيادتكم للبدء في هذا المشروع للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل الفجوة الغذائية، تفاديا لأي متغيرات تطرأ على الساحة العالمية من تقلبات سياسية واقتصادية حيث قامت الشركة الوطنية للانتاج الحيواني بعد الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال بإعداد المخطط العام للمشروع ليشمل مجمعات نموذجية لإنتاج اللحوم والألبان، ومجازر آلية حديثة، ومصانع اللحوم والألبان ومنتجاتها، بالاضافة إلى كافة مشتملات المزارع النموذجية من بنية تحتية وادارية، وذلك بالتنسيق مع الجامعات المصرية ووزارة الزراعة والمنظمات العالمية ذات الصلة .

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وأوضح أنه عند تنفيذ المشروع تم مراعاة كافة الاعتبارات والمعايير العلمية كالبعد الوقائي والبيئي، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع إدخال سلالات جديدة محسنة وراثيا للسوق المحلي بما يعود بالنفع على المواطن المصري إلى جانب الاستغناء تدريجيا عن الاستيراد.

وأردف قائلا، إنه سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، تم التخطيط لزراعة المحاصيل العلفية للمشروع، حيث تم إنشاء عدة منافذ حضارية ثابتة، وأخرى متحركة لطرح كافة منتجات الشركة للمواطن، لافتا إلى افتتاح باكورة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والتي تشتمل على مجمع الانتاج الحيواني المتكامل بيوسف الصديق في الفيوم، وافتتاح عدد 4 مجمعات للانتاج الحيواني بالنوبارية في البحيرة عبر «الفيديو كونفرانس»، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية- خلال الافتتاح- أن المشروع يمثل في جوهره خطوة في مجال الأمن الغذائي لما يقوم به من دور محوري في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي ختام كلمته قدم نسخة من القرآن الكريم هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي.