شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسكندرية ونائبيه يهنئون الأقباط اللاتين الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، بحضور الأب لويس لبيب راعي الكاتدرائية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام الذي كان ميلاده إيذانا ببزوغ نور الحق والعدل والانطلاق نحو المحبة والسلام.

كما قدم التهنئة كل من اللواء هشام نصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء سامي عبدالرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والعميد وائل طلعت مدير قطاع الأمن الوطني بالإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والعقيد محمد عبدالله هيئة الرقابة الإدارية.