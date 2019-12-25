شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية: «أهلًا وسهلًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، بالفيوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وخلال فعايلات الافتتاح، تساءل السيسي قائلا: «لماذا نتصدى لبعض المشروعات»؟ لأن المشروعات دي قد لا تكون من منظور القطاع الخاص اقتصادية.. طيب هما مستعدين يبقوا موجودين معانا فيها.. أوي كل المشروعات الموجودة واللي بنفتتحها دي متاحة للقطاع الخاص وهي انتهت يعني جاهزة للي عايز يتفضل أهلا وسهلا».

وفيما يتعلق بالمركز البحثي قال الرئيس: «إحنا بنجيب السلالات دي كلها من برة فأنا عايز أقول إن الإنتاج بتاع الألبان على سبيل المثال لأى سلالة بنجيبها من الخارج قد يتضاعف 3 مرات أو أكثر من الإنتاج الوطني (السلالة المصرية).

من جانبه، استأذن اللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الرئيس السيسي في الحديث، قائلا «إنه من خلال التسع مزارع الجاري إنشاؤها حاليا، والتي سيتم افتتاحها على عدة مراحل انتهاء بعام 2020 بنجيب سلالات من برة ونعملها تحسين وراثي بهدف جعل الإنتاج والتكاثر يصبح محليا في مصر، وحتى نبتعد عن تكبير رؤوس حية جاهزة للذبح من الخارج.

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فيما رد الرئيس السيسي قائلا: «أنا بقول كده لأننا كوزارة زراعة وقطاع خاص معني بالموضوع ده، مهم أوي إننا نرتقي بالسلالات المحلية عشان تصل بإنتاجها وتصبح قريبة للسلالات العالمية لأننا لو قدرنا نعمل ده هنقدر نخلي بدل ما في الريف ينتج 15 كيلو أو 20 كيلو في اليوم نوصل لـ60 أو 70 كيلو مش كده؟».

بدوره أوضح اللواء مصطفى أمين أنه في إنتاج الألبان بنحقق 37 و38 كيلو في اليوم ولكن في المزارع وعند صغار المربين بيحققوا أقل من ذلك، فيما رد السيسي قائلا: «عشان كده هو مش بيحس بالعائد بتاعها».

واستطرد السيسي قائلا: «النقطة الأخيرة أنا عايز أقول إننا عايزين نستفيد من خلال الجامعات ووزارة الزراعة مع بعضنا، عشان نيجي بعد سنة نقول إحنا عملنا استنباط سلالات في اللحوم بتعمل كذا وفي إنتاج الألبان بنعمل كذا.. يعني ميبقاش كل الكلام اللي إحنا عملناه ده ولا نجد عائدا مباشرا نشوفه لصالح مواطنينا بحيث إننا نبتدي ننشر الكلام ده على المواطنين وصغار المزارعين».

وأردف السيسي قائلا: «أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول عشان لما اتكلمنا في الموضوع ده من 3 سنوات وقولنا إننا محتاجين نعمل توازن بين العرض والطلب عشان الأسعار لا تزيد ده كان أحد أهم الأهداف وأتصور أن الأمور ماشية كده والأسعار استقرت».

ووجه السيسي حديثه للواء مصطفى أمين قائلاً: «بخصوص إنتاج كافة أنواع منتجات الألبان التي يتم استيرادها، قول للناس»، فيما أوضح اللواء أمين أنه يتم حاليا إنشاء مصنعين لمنتجات الألبان بطاقة 240 ألف طن- سنة.. مصنع منها لجميع أنواع منتجات الألبان والجبن الأبيض بالإضافة إلى اللبن المعبأ، وعلى الجانب الآخر المصنع الثاني في برج العرب لإنتاج الجبن الجاف ونصف الجاف بالإضافة إلى أنه سيتم إنتاج المادة الفعالة وهي البروتين والشرش الداخل في صناعة ألبان الأطفال الفئات العمرية 6 شهور والـ12 شهرا وده بنعمله بالتنسيق مع وزارة الصحة».

واختتم السيسي قائلاك «ونحن متفقون على نهاية السنة القادمة كله هيبقى خلصان.. شكرا جزيلا».