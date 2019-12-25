شكرا لقرائتكم خبر عن على شكل حيوانات مفترسة.. «المزاريب» تقنية ابتكرها المصريون القدماء لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتهر المصريون القدماء بفن الجداريات، حيث تفننوا في التصاميم الهندسية المختلفة والرسومات على جدران المعابد والمنازل، لكن مع بدء موسم الشتاء، حيث كان عصر المصريين القدماء ممطراً والسيول كانت تجري بكثرة، وتأتي الفيضانات كل عام، ومع ظهور تلك الأزمة والتي هددت المعابد والمقابر الفرعونية وبدأت في محو الزخارف على جدران منازلهم، ظهرت فكرة مواجهة تلك المخاطر بإقامة الميازيب أو المزاريب.

«الميازيب» أو «المزاريب» تقنية ابتكرها المصريون القدماء لتصريف مياه الأمطار، وهي عبارة عن قناة أو ماسورة عمودية يجري فيها الماء لتصريفه بعيداً عن الجدران وهو يكون أعلى المعابد وأسقف المبانى المزخرفة بالنقوش.

وتفنن المصريون القدماء في بناء تلك الميازيب، بحيث لم تكن مجرد أداة لتصريف المياه، بل تفننوا في بناءها وتشكيلها، بحيث يكون لها بعدا جماليا أيضاً فأقاموها على شكل حيوانات تصرف المياه من فمها بطريقة فنية جميلة.

وقال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، ووزير الآثار الأسبق، إن «الفراعنة قديماً عندما كان يأتي الفيضان بوادى الملوك كان يتسبب في تدمير المقابر تدميراً كاملاً، لذا قام الفراعنة لتفادى مثل هذه الفيضانات والسيول بحفر مجرى مائي في أعلى الجبل من أجل تجميع المياه به وفى نهاية المجرى المائى قاموا بعمل مجرى مائى آخر بحيث يقوم ذلك المجرى بتصريف المياه بعيداً عن الوادي».

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المزاريب وسيلة لمواجهة الأمطار فى الحضارة الفرعونية القديمة

وأضاف «حواس»، لـ«المصري اليوم»: «هناك أيضاً أدلة على أن بعض المنازل والتى كانت موجودة في العصر الفرعونى كان بها مزاريب لتصريف المياه، وذلك منذ ثلاثة آلاف سنة حوالى 1550 ق.م، وقد جاءت الفكرة بسبب خطر الفيضانات والسيول التي تهددهم لذا بحثوا عن الحل لحماية وادى الملوك، فأقاموا تلك المزاريب والمجرى المائى، إضافة إلى إنشائهم لعدد من الطرق الحديثة والكثيرة لتفادى تلك الأخطار:.

وتابع: «فكرة الميازيب أو المزاريب استمرت بعد ذلك في العصر الرومانى، حيث كانت منازلهم تتزين بالمزاريب لتصريف المياه».

من جانبه، قال دكتورأحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن «المصرى القديم كان متقدم جدا من ناحية العمارة أو في علم العمارة والبناء، إضافة إلى تقدمه في الهندسة، كما أن الحضارة المصرية القديمة هي أقدم حضارة عرفت البناء في العالم والدليل على ذلك أن أقدم مبنى موجود على أرض مصرية وهو هرم الملك زوسر في منطقة سقارة».

المزاريب وسيلة لمواجهة الأمطار فى الحضارة الفرعونية القديمة

وأشار «بدران» إلى أن كل مبنى معمارى تم تشييده في الحضارات القديمة كان يتكون من عدة عناصر بداية من الأساس ثم الأعمدة ثم السقف، والسقف كان له أهمية خاصة وكان يتم بناءه ببلطات حجرية متوازية من أجل منع الأمطار من الدخول إلى داخل المبنى، إضافة إلى أنهم كانوا يستعينوا بمجموعة من المزاريب الحجرية للأجزاء العلوية وتكون عادة على اطراف المبنى في السقف، والمزاريب كانت عبارة عن فتحات لتصريف المياه وعدم تجمعها على سقف المبنى، وهو ابتكار مصرى لتصريف المياه المتجمعة نتيجة الأمطار والسيول وقد تم ابتكارها نتيجة وجود أمطار غزيرة في ذلك العصر مما أدى إلى تعايشهم ومواكبتهم للبيئة، فمن أجل المحافظة على المبانى والمعابد والتى كانت تتميز وقتها بالألوان والزخارف الجميلة كان يتم استخدام المزراب وفى الغالب كانت تتخذ أشكال بعض الحيوانات المفترسة مثل الأسد وتمثل تلك الأشكال قمة أو فتحة الميزراب نفسه وتكون بعيدة إلى حد ما عن الجدار بحيث يكون ممتد للخارج بعيداً عن الجدار الملون، ونجد مثل هذة المزاريب على سقف معبددندرة بمحافظة قنا، ومعبدخونسو في الأقصر ومعبددير المدينة في غرب الأقصر ومعبدالرامسيوم ومعبدمدينة هابو ومعبدالملقطة وقصر العجوز، وكان الغرض من اختيار أشكال الحيوانات المفترسة لمنع دخول الأرواح الشريرة إلى داخل المبنى«.

ولفت إلى أن «العمارة المصرية الإسلامية أيضاً احتوت على عدد من المزاريب والتى تم بناءها بشكل بديع وذلك نجده في جامع محمد على والقلعة».