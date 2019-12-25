شكرا لقرائتكم خبر عن قصة جلسة على الطريقة الفرعونية.. بطلها مصطفى نوفل أول موديل من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نفسي أفرح أبني يستاهل»، بكلمات قصيرة تحدث غيمان احمد والدة الشاب ذو الـ148 عام، مصطفى نوفل، أول موديل في مصر من أصحاب الهمم والذي تم تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية «قادرون باختلاف»، مساء الثلاثاء.

تقول الأم عن كواليس التكريم أن ابنها تلقي مكالمة هاتفية من الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، أخبرتهم بأن نوفل سيكون من بين المكرمين من الرئيس السيسي في الحفل، تتحدث: «شعر أبني بفرحة كبيرة وصلنا عل الفور القاهرة لحضور التكريم».

حوار قصير دار بين «مصطفى» والرئيس على المسرح، على هامش التكريم، قال فيها نوفل للرئيس «شوفت صورتي أنا بحبك»، هكذا قالت الأم، وتكمل: «مشهد حضن السيسي ونوفل كان عاطفي».

Advertisements

وتكمل: «نوفل تلقى عرض من وزيرة السياحة المصرية بجولة سياحية في أي مكان يطلبه داخل مصر»،وعن آمالها لأبنها، تقول السيدة إيمان أطمح أن يكون نوفل في يوم ما أحد الوجوه الإعلانية لأحد الماركات العالمية.

بالتزامن مع تكريم نوفل من رئيس الجمهورية، كان اسمه الأكثر تداولاً عبر موقع «فيس بوك»، بعد جلسة تصوير انتشرت له بالزي الفرعوني.

أبانوب رشدي، مصور جلسة التصوير التي انتشرت يروى كواليسها للمصري اليوم، ويقول قدمت عدد من جلسات التصوير وكنت انشرها لمجموعات على فيسبوك تضم أجانب، قائلاً: «قيل لي أن هناك مفاجأة أن مصور مصري بالشطارة دي، لذلك قررت ان اعمل سيشن فرعوني لاثبت للجميع شطارة المصريين ولم اجد افضل من مصطفي».

ويتابع: «نوفل موديل معروف اول ما عرضت على والدته رحبت، وقمت بالتعاون مع مصممة الأزياء التنكرية ماهيتاب عبدالرحمن، واشتغلت على تصميم ا الملابس، وبالفعل عقب الانتهاء منها أجرينا جلسة التصوير التي استغرقت ساعة واحدة فقط».