شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم، صباح اليوم، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع العاملين بالمجمع.

وانتقل الرئيس بعد ذلك إلى مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني واستمع إلى شرح من الطبيب بيطري على أحمد على، مدير المجمع، والذي قال إن المجمع عبارة عن 3 مزارع مقامة على مساحة 210 آلاف متر مربع بطاقة استعابية إجمالية 18 ألف رأس، ويهدف المجمع إلى تربية رؤوس الماشية لإنتاج 21 ألف طن لحوم في العام على دورتين لتوفير اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.

ويتم استقبال رؤوس الماشية وزن 250 كيلو جراما وتربيتها لمدة 6 أشهر وفق أحدث النظم الغذائية بمعدل تحويل يومي يفوق 1.7 لتصل إلى أعلى من 600 كيلوجرام ويتم تطبيق جميع المعاملات الوقائية لتسويقها بأعلى جودة.

وأضاف أنه يتوافر في كل مرزعة في المجمع عدة آليات للتشغيل والشحن والتفريغ ومبيت للعاملين، وتم استغلال المساحات البينية بين المزارع بمساحة 200 فدان لزراعة أشجار الزيتون والأعلاف الخضراء.

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وتساءل الرئيس حول طريقة جمع المخلفات، ورد الدكتور بأنه يتم تجميع المخلفات باللوادر ووضعها في مكان مخصص لإعادة استخدامها في الزراعة.

كما تفقد الرئيس المجازر، واستمع إلى شرح من الطبيب بيطري عصام على عبده شوشة، مدير المجزر الآلي المتكامل بالفيوم، حول عمل المجزر الذي يبدأ العمل به بقسم الاستقبال والذبيح والذي يتكون من خطين بطاقة 320 رأس في الوردية ويتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية، ثم قسم الحفظ والتبريد والتجميد الذي تبلغ طاقته التخزينية 1950 طنا من اللحوم المبردة والمجمدة، ثم نقل اللحوم إلى السوق المحلية عن طريق عربات مجهزة أو إلى قسم التشفية والتصنيع الذي تبلغ طاقته 150 طنا من اللحوم المشفاة ومنتجات تصنيع.

وأضاف الدكتور عصام أنه تم تدعيم المجزر بمصنع (للكورند بيف) الذي تبلغ طاقته الإجمالية 12 ألف عبوة يوميا، كما تم تدعيم المجزر بوحدة لتدوير المخلفات الناتجة عن عمليات الذبيح وتحويلها إلى مواد علفية.

وقد استمع الرئيس السيسي خلال تفقده للمركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب إلى شرح مفصل من الطبيب البيطري محمد سعيد صابر، مدير المركز، حيث أوضح أن هذا المركز تم تصميمه وتجهيزه لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للنهوض بالثروة الحيوانية، وأيضا مجالات الكشف عن الأغذية والمياه لضمان وصول غذاء صحي وآمن وخالٍ من مسببات الأمراض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء.

وأضاف أنه تم تدعيم هذا المركز بأحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة في مختلف المجالات العلمية والبحثية حيث يعمل من خلال 10 معامل تخصصية، مضيفا أن هذا المركز مجهز لعقد المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وكذلك استقبال الدارسين والباحثين من مختلف الجامعات المصرية للتدريب على أحدث التقنيات الموجودة بالمركز.

وأوضح أنه تم تزويد المركز بأربع قاعات محاضرات وثلاث قاعات للمؤتمرات وقاعتين مجهزة لأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن مكتبة علمية للتسهيل على الباحثين والدارسين الحصول على البيانات والمعلومات والمراجع البحثية.