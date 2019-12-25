شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستعرض رؤية الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض وزير الزراعة السيد القصير، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني اليوم، رؤية الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال بعض الإجراءات التي ستسهم في تكوين وإيضاح خطة العمل القادمة للوزارة في هذا المجال وهي سرعة الانتهاء من استكمال وتوثيق قاعدة بيانات الثروة الحيوانية كاملة والتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استيراد الرؤوس الحية ذات السلالات المحسنة.

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وتتضمن خطة الوزارة أيضا تنفيذ إجراءات الحجر والمتابعة والتحصينات لها، إلى جانب التركيز على انتخاب سلالات من الجاموس المصري والجاموس الإيطالي وتطوير مراكز التلقيح الصناعي للحفاظ على السلالات المحسنة وراثيا، مشيرا إلى أن رؤية وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على رفع كفاءة مشروعات الوزارة ومساعدة صغار المربين، كما أن الوزارة تمتلك 51 مزرعة لا تعمل وسيتم البدء الفوري في تطويرها.

وتابع وزير الزراعة: «لدينا مزرعتان تم تطويرهما كنماذج يسترشد بيهما في تطوير الـ51 مزرعة وهما مزرعة غرب المنيا للجاموس المحسن وراثيا والهدف منها توفير نموذج عملي مناسب للظروف الصحراوية بمنطقة غرب المنيا وتم إنشاؤها على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه، ويبلغ عدد الرؤوس 892 رأسا وستصل في خلال شهر إلى 500 ألف رأس ونستهدف زيادتها لأكثر من ذلك».

واستطرد: «المزرعة الأخرى هي مزرعة النوبارية لتربية الرؤوس وإنتاج وتصنيع الألبان، والهدف منها توفير نموذج عملي لصغار المربين وإنتاج السلالات المحسنة وراثيا وتم إنشاؤها على مساحة 6 أفدنة بتكلفة 40 مليون جنيه ويبلغ عدد الرؤوس حاليا 688 رأسا، بالإضافة إلى محلبين اثنين، محلب آلي ومحلب لتصنيع منتجات الألبان».