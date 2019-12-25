شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في جراحة العيون بالمركز الطبى العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الإنجليزي، الأستاذ الدكتور أحمد سلام، خبير جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وأمراض الشبكية في الكبار والأطفال، وجراحات إعتلال الشبكية فى الأطفال المبتسرين وأمراض إلتهابات القرحية والمشيمية، في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع وحتى وصول الخبير، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

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كما يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الأستاذ الدكتور أحمد يسري القرموطي، خبير جراحات الكتاركتا والجلوكوما، في الفترة من 11 إلى 12 يناير 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع وحتى وصول الخبير.

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