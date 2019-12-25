شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان موقف المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

بحث الوزير مع المحافظ احتياجات ومتطلبات المحافظة فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فيما يخص الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية، ودراسة إقامة جراجات متعددة الطوابق والاستغلال الأمثل لبعض المساحات الموجودة بمدن المحافظة والاستفادة من التجربة التي تم إطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية في هذا الشأن .

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كما تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء أثناء الجولة التي قام بها لبعض المناطق بمحافظة أسوان خلال حضوره منتدى أسوان للسلام والتنمية منتصف شهر ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى استعراض جهود المحافظة فيما يخص استغلال كافة المشروعات المؤجرة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية واستغلال كافة المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظة أسوان.

كما بحث شعراوى وعطية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والقيام بالاحتياجات المطلوبة في هذا الشأن.

أكد الوزير أن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة والبناء على الجهود التي شهدتها المحافظة خلال العام المالى السابق، مشددا على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.