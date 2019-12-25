شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات قومية كبري تنفذ بمحافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تنفيذ المشروعات القومية التي تجري في شتي القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أنه يجري تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء وعدد من القطاعات الأخري، بجانب تجميل وتطوير مدينة العريش، من خلال تطوير ٥ ميادين ورصف عدد من الطرق داخل المدينة.

أشار المحافظ إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء، باجمالي 255 مليون و480 ألف جنيها موزعة على كافة القطاعات بواقع 57 مليو و39 ألف جنيها للكهرباء، 63 مليون و571 ألف جنيها للطرق، 20 مليون و71 ألف جنيها لتحسين البيئة، 99 مليون و800 ألف جنيها لتدعيم الوحدات المحلية، 15 مليون جنيها للأمن والاطفاء والمرور ..مؤكدًا على أنها موزعة على مجالس المدن بواقع: 34 مليون و575 ألف جنيها للعريش، 41 مليون و500 ألف جنيها لبئر العبد، 800 ألف جنيها لرفح، 27 مليون جنيها للشيخ زويد، 25 مليون و480 ألف جنيها للحسنة، و20 مليون جنيها لنخل.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والانتهاء من مشروعات الاستكمال ومتابعة التنفيذ.. مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في العام الماضي بلغت 100%.

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من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة أن من بين المشروعات المفتتحة خلال العام الجاري، حيث قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بافتتاح الصالة المغطاة بالعريش عن طريق الفيديو كونفرانس.

أضاف الغندور، أن الصالة المغطاة أقيمت على نحو مساحة 14 ألف مترا مربعا في منطقة الواحة بالعريش بتكلفة تزيد عن 92 مليون جنيها، وتضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة، وصالة استقبال لكبار الزوار، ملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسى والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلف، غرف لخلع الملابس، غرف واستراحات للحكام، غرف ادارية وأخرى للبث التلفزيونى والاذاعى، غرفة للطبيب، مركز للمؤتمرات وآخر للمعلومات ومركز اعلامى، وموقف كبير للسيارات، وأنها تتسع لعدد 2000 شخصا.

بدوره أعلن المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات بجميع مناطق المحافظة بقيمة 380 مليون جنيها بتمويل من وزارة الإسكان والمرافق «الجهاز المركزي للتعمير والجهاز التنفيذي لتعمير سيناء».

وأضاف أن تكاليف استكمال وإقامة المشروعات بقطاع الكهرباء تبلغ 61 مليون جنيها، منها مبلغ 27 مليون و842 ألف جنيها لمشروعات تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى لبعض القرى والتجمعات وانارة الطريق الدولى، ومبلغ 33 مليون و158 ألف جنيها لمد شبكات وكابلات كهربائية لبعض القرى والتجمعات ودعمها، إلى جانب استكمال انارة الطريق الدولى.

أشار إلى أن تكاليف مشروعات الاسكان البدوى تبلغ 109 ملايين و400 ألف جنيها، منها مبلغ 78 مليون و147 ألف جنيها لاقامة المنازل البدوية وخدماتها في مختلف أقسام المحافظة، ومبلغ 31 مليون و253 ألف جنيها للمنازل البدوية والتجمعات السكنية الجديدة المزودة بالخدمات والمرافق ورفع كفاءتها، كما تبلغ تكاليف إعادة تأهيل عمارات حى المساعيد بالعريش 70 مليون جنيه.. منها 10 ملايين و844 ألف جنيها لتأهيل عدد 26 عمارة، ومبلغ 59 مليون و156 ألف جنيها لتأهيل وانشاء عدد 15 عمارة في حى المساعيد بالعريش.

أوضح أن مشروعات الطرق تتكلف 89 مليون و409 آلاف جنيها، منها 56 مليون و909 آلاف جنيها لعمليات إنشاء ورصف طرق داخلية بالمدن والأحياء والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، ومبلغ 32 مليون و500 ألف جنيها لإنشاء ورصف طرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى، بجانب إنشاء مبان خدمية بتكلفة 11 مليون و100 ألف جنيها، منها مبلغ مليون و100 ألف جنيها لانشاءات مبان ادارية وخدمية ورفع كفاءتها، ومبلغ 10 ملايين لمبان جديدة، بجانب مشروعات لتنمية المرأة بمبلغ 700 ألف جنيها لمبانى خدمة وتنمية المرأة والنهوض بها.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يجري تطوير وتنمية مدينة العريش بمبلغ 35 مليون و500 ألف جنيها لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، وتشتمل هذه المرحلة تطوير 5 ميادين، وهى: السادات ( الرفاعى ) والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى إلى جانب تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، علاوة على تطوير شارع الفاتح واستكمال تطوير الكورنيش البحرى.

مشروعات قومية بمحافظة سيناء

مشروعات قومية بمحافظة سيناء