شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قناة السويس» يشهد تدشين قاطرة «الشهيد مصطفى محمود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي، قائد قاعدة بورسعيد البحرية، الأربعاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين القاطرة «الشهيد مصطفى محمود» بقوة شد 70 طن، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات المحافظة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

كان في استقبالهم بمقر الترسانة البحرية ببورسعيد، المهندس عادل فريد الطنطاوي مدير إدارة الترسانات وعدد من القيادات والعاملين بالترسانة، وفور وصولهم توجه الفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان لتفقد أعمال تنفيذ ونش الساحات حمولة ٦٠ طن، تلاها متابعة أعمال تشطيبات القاطرة عبدالحميد يوسف بساحة الترسانة، ثم بدء مراسم تدشين القاطرة الجديدة«الشهيد مصطفى محمود» بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بتزامن احتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد مع الاحتفال بمرور مائة عام على انتقال الترسانة البحرية إلى موقعها الحالي ببورفؤاد، موجهاً التهنئة لشعب بورسعيد البطل والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية والمقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي.

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وأوضح «ربيع» أن تدشين القاطرة الجديدة «مصطفى محمود» تعد نتاجاً للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والقوات البحرية وتخليداً لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجهاً تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة.

وأكد الفريق ربيع على أن استراتيجية التطوير بالهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المجرى الملاحي للقناة وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الهيئة من أصول.، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الملاحية بالقناة تشهد طفرة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الربع الأخير من عام 2019، عبور ما يزيد عن 5 آلاف سفينة، بحمولات قدرها 314مليون طن.

كما أشار إلى بدء العمل الفعلي باستراتيجية تطوير ترسانات الهيئة وفق أجندة عمل تراعي الإمكانيات المتاحة، وتعتمد على ترتيب الأولويات المتعلقة برفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير المعدات والمهمات، فضلاً عن فتح أفاقاً جديدة للتعاون بعقد شراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل فريد الطنطاوي مدير إدارة الترسانات بالهيئة أن القاطرة الجديدة هي الثالثة ضمن مجموعة من القاطرات تتولى ترسانة بورسعيد البحرية بنائها من طراز «مصاحب» بقوة شد 70 طن بالتعاون مع شركة Voith الألمانية، يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة.

يذكر أن الشهيد البطل رائد بحري مصطفى محمود هو أحد أبطال العملية الشاملة بسيناء كان قد نال الشهادة في شهر مارس من العام الماضي إثر مواجهات مع العناصر الإرهابية.