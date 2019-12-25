شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف والحرارة والاهمال تهديدات واضحة لبحيرة قارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإفتتاح عدد من المشروعات في مجال الإنتاج الحيواني بالفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وقد حذر من خطورة استمرار الوضع القائم في بحيرة قارون، حيث قال «إن بحيرة قارون تصل مساحتها إلى أكتر من 50 ألف فدان، ولو استمر الوضع القائم هنخسرالبحيرة تمامًا».

تعد بحيرة قارون من أكبر البحيرات الطبيعية وأعمقها أيضاً، وهى تقع شمال مدينة الفيوم بصعيد مصر، تحديداً على بعد حوالي سبعة وعشرين كيلومتراً شمال مدينة الفيوم، وتقع هذه البحيرة غرب نهر النيل على بعد خمسين كيلومتراً، وتبلغ مساحتها ثلاثمئة وثلاثين كيلومتر مربع، حيث يصل طولها إلى 40 كيلو متروعرضها سبعة كيلو مترات فيما يبلغ عمقها 14 متر، وبسبب قلة الإهتمام واهمال العناية بالبحيرة فإن مساحتها الأصلية قد تراجعت على مر الزمان حيث أصبحت أقل شيئاً فشيئاً بشكل سنوي بسبب الجفاف، كما أن ارتفاع درجة الحرارة قد تسبب في تبخر مياه البحيرة بشكل مستمر، وذلك يؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح فيه، مما قد يتسبب في موت الأسماك.

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تعتبر بحيرة قارون من البحيرات الداخلية التي لاتتصل بالبحر، وهذا ما يتطلب تغذيتها بالمياه بطرق أُخرى، فهناك عدد من المصارف التي تغذيها فهناك مصرف البطس ومصرف الوادي ويعدوا من المصارف الرئيسية، إلى جانب اثني عشر مصرفاً فرعياً، حيث تقوم المصارف بتغذية بحيرة قارون بحوالى 69% من مياه الصرف بمحافظة الفيوم.

وهناك عدة أقاويل حول تسمية بحيرة قارون بهذا الاسم حيث اعتقد البعض أن البحيرة قد استمدت أسمها من أحد أغنياء قوم سيدنا موسي علية السلام، قارون، وأن أرض البحيرة هي نفس الأرض التي خسف الله فيها قارون بكل كنوزه، ولكن يعتقد في الحقيقة أن التسمية جائت نتيجة لكثرة القرون والخلجان، فأطلق عليها المصريون بحيرة «القرون» ثم تم تحريفها لتتحول إلى بحيرة قارون، وهناك اعتقاد آخر على أن البحيرة في العصور الفرعونية كانت تحت مسمى «بارون»، ثم تم تحريف إسمها مع الزمن ليصل إلى «قارون».

يذكر انه تم إعلان بحيرة قارون محمية طبيعية منذ عام 1989، وذلك بسبب وجود بعض الثدييات والبرمائيات والزواحف النادرة حول البحيرة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة من النباتات الرائعة، بجانب أنها مقصد لعدد من الطيور المهاجرة، كما تعيش مجموعة من الأسماك المتنوعة في هذه البحيرة.