شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 145 ألف كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط 145 ألف كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالأزبكية، بعد ما تم رصده خلال الفترة الماضية وانطلقت دورية أمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على صاحب المطبعة وبحوزته الكتب المزورة، وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة لتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أثناء القيام بحملة أمنية لاستهداف المتعاملين فى مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، من ضبط (مدير مطبعة كائنة بمنطقة الفجالة بدائرة القسم ومقيم بذات الدائرة) لبيعه وتداول الكتب المدرسية والخارجية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة (بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون)، وعثر بداخل المطبعة على (145 ألف نسخة كتاب لمراحل تعليمية مختلفة) وجميعها مقلدة ومنسوخة.

وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بحيازته للمضبوطات "بدون تصريح من الجهات المعنية" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت أجهزة وزارة الداخلية، شنت حملات أمنية لمكافحة الجريمة والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومواجهة جرائم البث الفضائى ونسخ وتقليد برامج الحاسب الآلى، جرائم نسخ الكتب والمؤلفات بدون إذن المؤلف.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، بعدما أكدت التحريات اعتزام (إحدى الشركات) تصدير شحنة كبيرة من الكتب المختلفة من خلال مخزنها الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم استهداف المخزن، وضُبط بداخله "564 طرد يحتوى على 30 ألف كتاب "مقلد ومنسوخ وبدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية" معدة للشحن والتصدير إلى إحدى الدول العربية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ودون وجود كشوف تعبئة لمحتوى الطرود، بالمخالفة للوائح الجمركية.

كما ضبط الحملات فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، بعدما استهداف عدد من المقاهى والكافيتريات ومحلات ألعاب الفيديو، لقيامهم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبل كل واقعة على حدة.