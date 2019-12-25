شكرا لقرائتكم خبر عن لوفتهانزا الألمانية تحتفل بالكريسماس مع المسافرين بمطار القاهرة الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة الطيران الألمانية " لوفتهانزا " مع المسافرين وطاقم طائرتها بمطار القاهرة الدولى بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وذلك بجانب احتفالات شركة ميناء القاهرة الجوى بصالات المطار.

ونظمت الشركة احتفالا غير تقليدى هذا العام من خلال ظهور" بابا نويل " بين الركاب بمطار القاهرة والمسافرين على رحلات الشركة، وقدم لهم هدايا رأس السنة وحلوى اعياد الميلاد مما ادخل الفرحة والبهجة على المسافرين أثناء تواجدهم فى مطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفرهم.

وشهدت رحلات شركة الطيران الألمانية إلى مطارالقاهرة الدولى، ومرسى علم ومطار الغردقة الدولى تزايد مستمر خلال هذه الفترة، كما تشهد الحركة الجوية بين مصر والمانيا استقرارا، حيث

تسيّر مصر للطيران 14 رحلة أسبوعيًا، بواقع رحلة يوميًا إلى كل من ميونيخ وفرانكفورت بالإضافة إلى 5 رحلات أسبوعيًا إلى برلين، كما تسيّر شركة "أير كايرو" رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، أما شركة "لوفتهانزا" الألمانية تسير 18 رحلة أسبوعيًا إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوى بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين مصر للطيران ولوفتهانزا، كما أن الشركتين أعضاء فى تحالف ستار العالمى، الذى يعد أكبر تحالف لشركات الطيران فى العالم.

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يذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى، بدأت استعداداتها لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس، وذلك بتزيين صالات مطار القاهرة بأشجار الكريسماس وبابا نويل.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوى على تزيين صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس وبابا نويل، مع عزف مقطوعات موسيقية على البيانو لأول مرة حرصا على إضفاء روح الأعياد ولخلق جو من البهجة والسرور للركاب والعاملين وكل مرتادى المطار، ومشاركة المسافرين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتواصل شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولى، والمتجهة إلى عدة دول بالخارج الاحتفال مع المسافرين داخل صالات السفر والوصول بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية حتى بداية العام الجديد 2010.