شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه مساعده لشهر العقاري بالتواصل مع المالية لحل عجز الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام المستشار عمر مروان وزير العدل بقطاع الشهر العقاري ومعوقات العمل التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة عقد اجتماعاً مطولاً مع مساعده للشهر العقاري، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه.

وانتهى الاجتماع بتوجيه مساعده بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتي يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.

ووجه الوزير مروات بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل، كما تناول الاجتماع خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، كما شدد على طلب عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من اجراءات بشأن ما سبق.

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