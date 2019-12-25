شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الفيزيائى جيرهارد هيرتسبيرج.. أطلق اسمه على كوكيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الكيميائية الكندى من أصل ألمانى جيرهارد هيرتسبيرج، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء.

الخليج 365 يقدم معلومات عن جيرهارد هيرتسبيرج كما يلى:

1-ولد جيرهارد هيرتسبيرج فى هامبورج فى مثل هذا اليوم 25 ديسمبر عام 1904.

2-تلقى جيرهارد هيرتسبيرج دراسته الأساسية في هامبورج وحصل على الدكتوراه في الهندسة من معهد دارمشتات للتكنولوجيا عام 1928.

3-عمل جيرهارد هيرتسبيرج في جوتينجن وبرستول قبل أن يعود إلى دارمشتات ويعمل كبروفسور مساعد هناك بين عامي 1930 و1935.

4-في عام 1935 ألغت وزارة التربية والتعليم العالي ترخيص تدريس زوجة جيرهارد هيرتسبيرج الفيزيائية لويزا أوتينجر، بسبب أصولها اليهودية.

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5-تمحور عمل جيرهارد هيرتسبيرج الأساسي حول المطيافية الذرية والجزيئية، وطوّع هذه التقنية في دراسة وتحديد بنية الجزيئات ثنائية ومتعددة الذرات بالإضافة إلى الجذور الحرة التي تصعب دراستها بطرق أخرى.

6-حصل جيرهارد هيرتسبيرج على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1971، نشر أبحاثاً في التحليل الكيميائي لأجسام وجسيمات فلكية وسمي كويكب (3316) هرتسبرج تقديراً لعمله.

7-هاجر جيرهارد هيرتسبيرج إلى كندا و التحق بجامعة ساسكاتشوان في ساسكاتون كبروفسور دائم للأبحاث في الفيزياء.

8-توفي عالم الفيزياء الإلمانى جيرهارد هيرتسبيرج في 3 مارس 1999 .

يذكر أن اليوم الأربعاء 25ديسمبر، يوافق أيضا ذكرى ميلاد عدد آخر من الحاصلين على جائزة نوبل، من بينهم إرنست روسكا، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986،المولود عام 1906،و أدولف فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928، كما يوافق ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات المولود عام 1918والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.