شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار التنفيذى لبوابة العمرة: ضبط 25 باركود مزور لشركة ملغى ترخيصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذى والمتحدث الرسمى لبوابة العمرة المصرية، إن العمل يسير فى موسم العمرة بشكل منتظم وانضباط تام فى ظل النجاح منقطع النظير لبوابة العمرة المصرية، مشيرا إلى انه تم حتى الان ومنذ إطلاق البوابة إصدار حوالى 120الف تأشيرة عمرة تم تنفيذها من خلال شركات السياحة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذها أيضا من خلال بوابة العمرة المصرية وحصل جميع المعتمرين على الباركود المقرر من البوابة حتى يتمكنوا من السفر.

وأضاف أحمد إبراهيم أن العمل بكل المطارات والمنافذ يسير بانضباط كبير وسهولة ويسر غير مسبوقين مما أدى إلى انضباط الموسم والقضاء على السلبيات والحفاظ على حقوق ومصلحة المعتمرين وصالح شركات السياحة وهذه جميعًا هى الأهداف الرئيسية من إنشاء البوابة، مشيدا بالتعاون الكبير والتنسيق عالى المستوى من كافة الجهات.

وحول عودة بعض المعتمرين من المطارات لعدم حصولهم على باركود البوابة اكد احمد ابراهيم أن هذا الأمر ليس له وجود على الإطلاق وجميع المعتمرين الذين سافروا لاداء العمرة حصلوا على الباركود وسافروا من خلال شركات السياحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث فى اول أيام سفر رحلات العمرة والبعض لم يكن يعلم بأمر البوابة لكنه لم يتكرر بعد ذلك.. وأشار احمد ابراهيم إلى واقعة مؤسفة حدثت مؤخرا حيث توجه حوالى 25 مواطنًا للسفر ومعهم الباركود حصلوا عليه من شركة سياحة الا انه تبين أن الباركود مزور ولم يصدر من بوابة العمرة المصرية وهو ما اكتشفه رجال مصلحة الجوازات من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة معهم والمربوطة مباشرة ببوابة العمرة.

Advertisements

وأضاف أنه تم على الفور التحقيق فى الواقعة وتبين أن الشركة التى ارتكبت هذه الجريمة قد تم إلغاء ترخيصها العام الماضى وتم شطبها من شركات السياحة وسجلات الغرفة.. إلا أنه تم استغلال اسمها للنصب على المواطنين.

وأضاف أن هذه الشركة ليست مسجلة على بوابة العمرة المصرية ولا وجود لها بالقطاع وأن من قام بالنصب على المواطنين باسمها حصل على تأشيرات افتراضية العمرة ولم يقم بتسجيلها على البوابة لأن هذا مخصص فقط لشركات السياحة فقام بتزوير الباركود وهو ما تم كشفه بالمطار، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.



وأضاف أن هذه الواقعة تؤكد نجاح البوابة فى تحقيق الانضباط بسوق العمرة وتنظيمه ومنع اى تلاعب بالمواطنين، مشددا على ضرورة تحرى المواطنين عن الشركات والدخول على البوابة الجديدة للتأكد من الشركة التى سيسافر معها مسجلة على البوابة ورفض السفر مع أى شركة غير مسجلة بالبوابة، موضحا أن هؤلاء المواطنين لو تحروا عن الشركة من خلال البوابة لما تعرضوا للنصب وضياع أموالهم، مؤكدا أن كل الشركات المسموح لها بتنظيم العمرة مسجلة على البوابة، كما أن كل برامج العمرة مسجلة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها، والغرفة حتى قبل إطلاق البوابة نظمت حملة إعلامية موسعة للتوعية بأهمية البوابة الجديدة وآليات التعامل معها مما كان له اكبر الأثر فى قلة المشاكل وسوف تستمر تلك الحملة.