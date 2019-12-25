شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التدريب بالرى ينظم 176 برنامجا تدريبيا لـ 3769 متدربا على مستوى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريراً مفصلاً بشأن حصاد الإنجاز على مستوى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال العام 2019، الذى شهد العديد من الإنجازات والأنشطة التدريبية على المستويين المحلي والإقليمى.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً لـ 3769 متدرباً، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، واستهدفت البرامج جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

وعلى الصعيد الإقليمى وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة البيئة فى مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامج تدريبية، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالى ما تم تدريبة (660) متدرب من وزارة البيئة.

وأضاف عنتر بأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه ( إمدادات المياه في المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدرب من (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى ) من وزارة المياه والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

وتم من خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات العلمية وذلك بالتنسيق كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الرى إلى ومنها زيارة إلى (السد العالي - متحف النيل بأسوان - فرع قطاع التدريب بأسنا - قناطر إسنا) . بالإضافة الى تنفيذ 2 برنامج تدريبي في مجال (المياه الجوفية والشحن الاصطناعي) ل 38 متدرب من دول عربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المغرب وتونس والسودان والاردن واليمن والعراق والجزائر) .

كما تم تنفيذ 4 برامج تدريبية لدول أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية – الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية , في مجال " كفاءة إستخدام المياه لمشاريع الري " ل الى87 متدرب من دول أفريقية ودول حوض النيل .

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كما أشار رئيس القطاع إلى تنفيذ 3 ورش عمل إقليمية بالتعاون مع كل من قطاع التخطيط والاتحاد الاوربي في مجال برنامج بناء القدرات، دار الهندسة في مجال إعادة تأهيل قنوات نجع حمادي شرق / غرب , GIZ في مجال كفاءة ترشيد الإستهلاكات في المصانع بإجمالي عدد المشاركين في هذه الندوات 138 مشارك من العاملين بالوزارة .

و في طفرة تاريخية غيرمسبوقة تم إعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية.

وفي إطار السعي المستمر لقطاع التدريب دائما الى تقديم مستوى تدريب ذو جودة وقيمة عالية وتفعيل وتعزيز آفاق التعاون فقد تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتماد القطاع كجهة تدريب لرخصة قيادة الحاسب الآلي ICDLوإدراجه ضمن قائمة المراكز المعتمدة ICDL .

وفي مجال الندوات على مستوى المقر الرئيسي وفروعه الستة تنوعت الندوات ففي المقر الرئيسي تم تنفيذ ندوة بعنوان " إستخدام الطاقه الشمسية فى نظم الرى"، و ندوة بعنوان " قانون 182 لسنة 2018"، وندوة تعريفية (للتوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية) ، حيث تناولت الندوة التعريف بالحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور وعلى كل مواطن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات وإبدأ الرأي كحق دستوري، وندوة لعرض مخرجات 4 ورش عمل للمشاركات الخارجية لممثلي الوزارة استهدفت الندوة عرض ماتم المشاركة به بالخارج لنقل وتبادل الخبرات بين جميع اجهزة الوزارة.

وفى هذه الندوة تم توزيع جوائز الدراسات والابحاث المائية والتى سبق وان أعلن عنها القطاع، و دوة بعنوان " الطلاب اﻻفارقة" حيث تم تنظيم اولى الحلقات الدراسية لطلاب من بلدان افريقية وبعض دول أسيا حول تنمية مهارات التواصل، وعلى مستوى الفروع فقد تم تنفيذ ندوة بعنوان " قانون 182 لسنه 2018 ". بـكفر الشيخ ، وورشة عمل بعنوان " رفع الوعى المائى مع روابط مستخدمى المياه " وتنفيذ ندوة بعنوان "الوعى المائى وترشيد أستهلاك المياه" بالمنيا ، علاوة على ندوة بعنوان " قانون 182 لسنة 2018 " و تنفيذ ندوة بعنوان "نشر الوعى المائى بتقنيات الرى الحديث وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث" باسنا و ندوة بعنوان "أخلاقيات وإستخدامات المياه "بالفيوم ، وندوة "مهارات القيادة والإدارة بدمنهور.

و فيما يخص ورش العمل ، فقد تم تنفيذ ورشة عمل المشاركات الخارجية، ورشة عمل (خرائط التركيب المحصولى) ، وكذلك ورشة عمل "لنقاط الإتصال ومسئولي التدريب بالوزارة ، إلى جانب ورشة عمل "مناقشة بعض مواد القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية فرع القطاع بالمنيا .

وفى إطار المشاركات فقد شارك قطاع التدريب فى فعاليات الأسبوع الخامس للبنية التحتية فى أفريقيا (5th PIDA Week ) والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة (25-29) نوفمبر 2019 بعرض توضيحي تناول دوره فى بناء القدرات الفنية والقيادية والإدارية للعاملين بالوزارة وعلاقته بدعم تنفيذ سياسات وإستراتيجيات الوزارة ، وكذلك إرتباط أنشطة القطاع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs ومحاور البرنامج الهيدرولوجى الحكومى (IHP) وأنشطة التعاون الجارية مع المنظمات الدولية والبرامج المشتركة لبناء القدرات فى الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل والدول العربية الشقيقة.

ونظم القطاع العديد من الزيارات ، حيث تم تنظيم زيارة علمية بالتنسيق مع كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الري الى (السد العالي - متحف النيل بأسوان - فرع قطاع التدريب بأسنا - قناطر إسنا- زيارة للمركز القومى لبحوث المياه. - زيارة ميدانية لمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بهدف التعريف بنظم الرى المطور ودور روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعيه والمساقى الخصوصيه فى ادارة المياه، كما تضمنت الزيارة المرور على محطات الخلط التى يتم الإعتماد عليها فى إعادة استخدام مياه الصرف فى المناطق التى تعانى من مشاكل مائيه وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.