شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ زراعى يضع حزمة إرشادية للتعامل مع الصقيع وحماية المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن حزمة إرشادية وخطة الاستعداد لانخفاض درجات الحرارة دون نقطة الندى (الصقيع) من خلال توفر رطوبة أرضية " دائمة تحت المزروعات من خلال " رية سريعة قبل البرد مباشرة" والعمل على تقوية النبات لتحمل البرودة الشديدة أو الصقى، للحفاظ على الإنتاج والمحاصيل الزراعية.

وقال أستاذ المناخ الزراعى، إن مواجهة موجة البرد تتم من خلال إجراء رية سريعة قبل ليلة حدوث الصقيع وتكون فى آخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء وتجهيز مركب سيلكات البوتاسيوم والأحماض الأمينية والطحالب البحرية و السيتوكينين 4% واستيل ساليسيلك والكبريت الزراعى وحامض فسفوريك.

وأضاف " فهيم "، أن المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع هى بالترتيب: طماطم أقل من 80 يوم وبطاطس أقل من 70 يوم وفراولة والجوافة والموز والمانجو، وبصل وثوم، والقمح والخضر تحت الأنفاق التى تلامس أطرافها مع بلاستيك الانفاق من الداخل.

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وتابع أستاذ المناخ الزراعى، أنه فى حالة توقعات حدوث صقيع فيجب تأجيل الزراعة إلى ما بعد يوم أو اثنين من حدوث الصقيع وأن تتعامل التقاوى بمنشطات الإنبات مثل الهيومك والفوليك وأن يتم قبل الزراعة بيوم مع إضافة 2 شيكارة سوبر فوسفات محبب على الخطوط للفدان ، وفى حالة زراعة البصل حديثاً فى كل المناطق يتم إضافة 100 كجم سوبر فوسفات محبب على الطينة وعند المزروع عمر اسبوعين او اكثر يتم الرش ورقي بسليكات البوتاسيوم بمعدل 6 سم /لتر ماء (يعني 1.5 لتر للفدان) ثلاثة مرات بين المرة والأخرى 15يوم .

وينصح محمد فهيم ، بزراعات البصل فى أول رية بأن يتم الرى بالغمر على الحوال مع ماء الرى بمعدل 3 لتر مع إضافة 10جم ساليسيليك الرى التنقى وأشار الخبير الزراعى فى المناخ إنه زراعة الطماطم تواجه مشكلة خاصة التي يقل عمرها عن 80 يوم حيث يجب أن يتم اجراء رية اخر النهار ليلة الصقيع والرش بسليكات البواتسيوم (زي ما قلت فى البصل)والرش بالأحماض الأمينية علي أن يتم الرش بمعدل 500 مل +500 جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء.