شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يجتمع بقيادات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة المشروعات الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية ومناقشة آليات العمل فى الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات، وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التى تعد من الأنماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، التى تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.

كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد تفقد فى وقت سابق، القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية، وذلك حرصًا منه على التعرف بصورة أعمق على آليات سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤساء القطاعات للتعرف على مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص على التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

من جانبه وعد الوزير، كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.