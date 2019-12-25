شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو "قرية الفرستق".. يا حلاوة صناعة الفخار من طين بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرية الفرستق واحدة من أشهر القرى المعروفة بصناعة الفخار فى مركز بسيون بالغربية، فهناك ما يقرب من 200 ورشة لصناعة الفخار والخزف وتصديره للخارج، ومن المعروف أن أوانى الفخار من أفضل الأدوات التى تستخدم فى طهى الطعام لذلك الإقبال عليه كبير .

وفى رحلة الخليج 365 بقرية الفرستق، قال حمدى أبو جبل صاحب ورشة لتصنيع الفخار، إن مهنة الخزف والفخار توارثناها أبا عن جد، فجميع قاطنى القرية يعملون فى الخزف والفخار رجال ونساء، فهناك عدد كبير من الورش التى تهتم بصناعة الفخار والإبداع فى التشكيل والرسومات عليه.

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وأضاف أبو جبل : "هناك مراحل متعددة لصناعة الفخار من الرمل الذى يتحول لطين حتى مرحلة التشكيل والتسخين فى الفرن، والحمد لله نصدر المنتج لدول عربية عديدة ابرزها السعودية والإمارات".

من جانبه، قالت "آية" إحدى العاملات بورشة الفخار : "أنا مش باستخدم فى بيتى غير الفخار لأنه صحى وعملى، كل البنات هنا فى القرية بتيجى تشتغل فى الورش والحمد لله الدنيا ماشية ومفيش بطالة فى القرية".