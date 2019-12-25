التضامن: 33 عيادة تنظيم أسرة قدمت خدمات لأكثر من 35 ألف سيدة مجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان المشرف العام على مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، أنه تم افتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة تابعين للجمعيات الأهلية على مستوى العشر محافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى من المشروع وهم الأكثر فقرا والأعلى كثافة، التى قدمت خدماتها المجانية خلال المرحلة الأولى من عملها لأكثر من 35 ألف سيدة.



وأضاف عمرو عثمان فى تصريحات اليوم أن شراكة المشروع مع 108 جمعيات أهلية تُعد نموذجاً للتعاون المثمر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، والتى يجب أن يتم البناء عليها، وتأتى هذه الشراكة من واقع دور وزارة التضامن الاجتماعى بالاستراتيجية القومية للسكان التى أعلنها مجلس الوزراء عام 2015 حيث نصّت على دعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى وإشراكها فى البرنامج السكانى بمصر، وإذكاء الجهود التطوعية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للأسر الأكثر فقراً.



وكان مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" قد شارك بمؤتمر "القضية السكانية بين الواقع والمأمول"، الذى نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أمس تحت رعاية فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.



وتم استعراض أهم أنشطة المشروع خلال عام 2019 التى نتج عنها تنفيذ 2,413,390 زيارة طرق أبواب وتحويل ما يقرب من 370,000 سيدة مستهدفة بالمشروع للوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة لتلقى الخدمة بالمجان، بالإضافة إلى تنفيذ 3,640 ندوة استفاد منها 345,225 رجل وسيدة من الأسر المستهدفة.



كما تم استعراض أهم الأنشطة الإعلامية التى نفذها المشروع وهى إطلاق ثلاث حملات إعلامية قومية، وإنتاج 100 حلقة من برنامج "دقيقة أسرية" وبثها على إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتنفيذ عروض مسرح شارع داخل القرى والنجوع المستهدفة.

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