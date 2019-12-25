شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروع بالتعاون مع البنك الدولى لمواجهة تلوث الهواء بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة البنك الدولى لبحث نتائج البعثة التحضيرية لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام وممثلى وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولى والبيئة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا المشروع حيوى واستراتيجى خاصة أنه يتوافق مع توجه الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات لحل مشكلة إدارة المخلفات الصلبة البلدية فى إقليم القاهرة الكبرى عن طريق دعم تأسيس البنية التحتية والفنية والاستثمارية لإدارة المنظومة، بالإضافة إلى التحول للنقل الكهربائى بالتركيز على وسائل النقل العام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية والنقل وبعثة البنك الدولي للاتفاق على اجراءات الإسراع بإعداد هذا المشروع، وتوفير الدراسات الفنية والمعلومات وتكثيف الجهود لاتخاذ خطوات جادة.

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وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في دعم توجه الدولة للتحول التدريجي للنقل الكهربائي في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي، موضحة أن وزارة البيئة اهتمت بهذا المحور على مدار تسع سنوات من خلال مشروعها لاستدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف خفض ملوثات الهواء، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة من خلال المشروع بدعم رفع الوعي لدى المواطن فيما يخص تلوث الهواء.

من جانبه، أكد اللواء عبد العزيز الهجان محافظ القليوبية أن هذا المشروع مهم للمحافظة خاصة أنه يقدم حلولا غير تقليدية لحل مشكلة ادارة المخلفات والحد من نسب تلوث الهواء.

وناقش الاجتماع نتائج البعثة التحضيرية للمشروع للاتفاق على خارطة طريق للخطوات القادمة للإسراع بعملية الاعداد والاجراءات، حيث بدأ المشروع من خلال الدعم الفني بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال تلوث الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل "مصر تنطلق".