شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 3 معارض للكتب الوسطية فى الإسماعيلية والبحيرة والمنوفية بتخفيضات للدعاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، عددا من معارض الكتب فى محافظة الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل، بالمركز الثقافى بجوار مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية، ومحافظة البحيرة اليوم الأربعاء، بمسجد الجامعة الإسلامية بمدينة دمنهور، ومحافظة المنوفية يوم الأربعاء بالمركز الثقافى بمسجد الأنصارى بمدينة شبين الكوم، فيما شهد معرض الكتاب بمجمع الشيخ حسانين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا للمرة الثانية على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصداراتها.
وقالت وزارة الأوقاف، إن المعارض تأتى فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.
ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة ( 100 جنيه فقط ) وتحتوى على الكتب التالية : فقه بناء الدول (رؤية عصرية) وبناء الوعى والإسلام يتحدث عن نفسه وحديث الصيام والحج والعمرة مناسك وأسرار وغذاء العقل وفى رحاب فن المقال ونعمة الماء وضلالات الإرهابيين وتفنيدها إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مجال تجديد الخطاب الدينى والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.
وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية: منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30% ويتم صرف مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية ويتم صرف CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية ويتم صرف (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية وخصم 50% على أسطوانة CD – DVD .
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