شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور كنيسة الأرمن الكاثوليك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كنيسة الأرمن الكاثوليك بشارع رشيد بمصر الجديدة يرافقه إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة ونواب دائرة مصر الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ووجه المحافظ التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة قداس عيد الميلاد، متمنياَ دوام الأمان والاستقرار على البلاد، داعياَ الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض ، مشيداً بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الشعب كنسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية لنهضة مصرنا الغالية.

يذكر أن الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربى، صلت مساء أمس الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد فى كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

وتزينت الكنائس أمس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروى قصة الميلاد.

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كما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي أدى فيها القداس مساء أمس ومنعت مرور السيارات فى محيط الكنائس كما استعانت ببوابات إلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن، والشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وكانت محافظة القاهرة كثفت من أعمال النظافة بمحيط الكنائس، كما تم رفع الإشغالات بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تزيين مداخل الكنائس بالأعلام المصرية.

وكانت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ودار الإفتاء والبابا تواضروس أرسلوا مساء أمس مندوبين، لكنائس الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما أرسل محافظ القاهرة رؤساء الأحياء مندوبين عنه فى الكنائس التى احتفلت أمس بعيد الميلاد المجيد.