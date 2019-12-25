أمن القاهرة: ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل محل بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 2طن لحوم فاسدة داخل محل بالمرج.

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "خ. س"، 22 سنة، صاحب محل لفرم اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج، ومقيم بذات العنوان لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، ومحققاً أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 1.450 طن لحوم مجمده، 650 كيلو دهون، و256 كيلو لحوم ضأن، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق .