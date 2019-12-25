مباحث القاهرة تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بقتل "كلب المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت قسم المتابعة، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب وتعذيبه حتى الموت بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات بمعرفة المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتمكن الرواد أيمن فؤاد، ومحمود الحسيني، وشريف عادل، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم، وتبين أنهم كل من كرم قهوجي مالك الكلب، وعبد التواب بائع، وبحوزته عصا خشبية شومة، على وبحوزته عصا خشبية شومة، عمار وبحوزته سلاح أبيض سكين.

وبمواجهتهم أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة بدعوى قيام الكلب بمهاجمة الماشية "ماعز"، خاصة بالمتهم الثاني فقاموا بالتعدي على الكلب بالضرب باستخدام الأدوات والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزتهم ونفوقه على النحو المُشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدر العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم المطرية، إلى النيابة العامة.