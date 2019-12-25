مباحث المصنفات تضبط 145 ألف كتاب تعليمي مقلد بمطبعة بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 145 ألف كتاب تعليمي مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بالأزبكية.

تمكن العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة، حال القيام بحملة أمنية لاستهداف المتعاملين في مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، من ضبط مدير مطبعة كائنة بمنطقة الفجالة بدائرة القسم، ومقيم بذات الدائرة لقيامه ببيع وتداول الكتب المدرسية، والخارجية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المطبعة على 145 ألف نسخة كتاب لمراحل تعليمية مختلفة وجميعها مقلدة ومنسوخة.

وبمواجهة المتهم المضبوط، أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمضبوطات "بدون تصريح من الجهات المعنية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.