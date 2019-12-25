ضبط هارب من 4 أحكام قضائية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل والتنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ناري.

تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أفادت تواجد "أحد العناصر الإجرامية الخطرة -مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج" بناحية عزبة رضوان دائرة مركز شرطة دار السلام والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادرة ضده.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته "طبنجة، 3 خزينة لذات السلاح، 8 طلقات نارية من ذات العيار"، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة القتل المطلوب ضبطه وإحضاره فيها، وأضاف بحيازته للسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.