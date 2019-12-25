أمن أسوان يكشف لغز حريق مخزن مواقف مجلس المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، لغز واقعة إضرام النيران بمخزن تابع لإدارة المواقف الداخلية بمجلس مركز ومدينة أسوان، وضبطت مرتكبها.

تبلغ لمركز شرطة أسوان بنشوب حريق بمخزن تابع لإدارة المواقف الداخلية بمجلس مركز ومدينة أسوان بناحية موقف الأقاليم دائرة المركز، وإخماده دون إصابات واحتراق بعض دفاتر الكارتة الشهرية الخاصة بمشروع المواقف الداخلية (لنقل الركاب).

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "موظف كارتة بمشروع إدارة مواقف أسوان، مقيم بناحية أبو الريش قبلي دائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بسرقة دفاتر تحصيل الكارتة وتحصله على قيمتها لنفسه، وإشعال النيران بمخزن العهدة باستخدام سائل البنزين لإخفاء جريمته، كما أرشد عن "4 دفاتر كارتة، بكل دفتر 100 إيصال، قيمة الإيصال 300 جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.