الداخلية: ضبط 10مهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات أجنبية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 10 مهاجرين غير شرعيين، يحملون جنسيات أجنبية بمحافظة أسوان.

كانت تحريات ومعلومـــــات فرع إدارة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بأسوان، أفادت بتواجد مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسيات أجنبية مختلفة) بمحطة قطار كلابشة؛ حيث أمكن ضبطهم، وتبين أنهم (10 أشخاص– يحملون جنسيات أجنبية).

وبمناقشة المذكورين أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق مع أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" على تهريبهم عبر الدروب الصحراوية إلى داخل البلاد نظير مبالغ مالية، والذي قام بتوصيلهم إلى الحدود الجنوبية للبلاد، وسلمهم إلى سيارة ربع نقل يستقلها شخصان يحملان "جنسية أجنبية"، ثم سلمتهم إلى سيارة أخرى قامت بتوصيلهم إلى القرب من الظهير الصحراوي بالقرب من محطة قطار كلابشة، ونفوا بعلمهم ببيانات قائد السيارة، جارى تكثيف الجهود لتحديده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.