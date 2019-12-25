الجنايات تقضي ببراءة متهمين في إعادة محاكمتهما بقضية "أحداث ماسبيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، ببراءة متهمين في إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة بقضية "أحداث ماسبيرو".

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمد عبدالحميد محمد، ومحمد شوقي عبدالرحمن.

عقدت الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي .

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة، والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.