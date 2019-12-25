مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف "العربي للتدريب".. يناير القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استضافة الاجتماع السنوي الـ 26 لمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، وذلك بمقر الجامعة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحسب بيان الجامعة، اليوم الأربعاء، أشار الدكتور مختار الظواهري رئيس مجلس إدارة مركز التبادل الطلابي بالجامعة، الى أن الهدف من المركز هو تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها من خلال عقد ملتقيات للتدريب والإبداع بين الطلاب.

وأضاف الظواهري كما يحقق بعدا أكاديميا من خلال تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الى جانب البعد الثقافي الذي يصب في مسألة ترسيخ العادات والتقاليد في مختلف الدول العربية لدى الطلاب المشاركين في البرنامج.

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ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومديرة مركز التبادل الطلابي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يسعى المركز بالتعاون مع المجلس العربي للتدريب الطلاب للتدريب والإبداع الطلابي وتبادل وجهات النظر بما ينعكس على تحقيق تعاون مستقبلي بين الجامعات المشاركة.

وأوضحت الكاشف، يهتم المركز بالتواصل الفعال من خلال ملتقيات الإبداع التي يشارك فيها الطلاب بالأبحاث في مختلف المجالات كما أن أهداف المركز متنوعة، حيث لا يتوقف التبادل على التدريب فقط بل يشمل أيضاً أن يقضى الطالب فصلا دراسيا في جامعة أخرى غير جامعته لتقريب الثقافات والتبادل المعرفي بين الجامعات.

يذكر أن مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، يتكون أعضائه من رئيس الجامعة الأردنية، كرئيس مجلس الإدارة، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ومدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويشارك في مجلس الادارة كل من جامعة برزيت فلسطين، جامعة بغداد، جامعة تعز باليمن، جامعة العين بالإمارات، جامعة اسيوط، جامعة مؤته بالأردن، جامعة الأندلس وجامعة العلوم التطبيقية البحرين.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد حصلت من قبل على المركز الأول في برامج التبادل الطلابي لمدة 5 أعوام متتالية الأمر الذي أهل الجامعة لأن تكون عضوا دائما بمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي لتصبح بذلك أول جامعة مصرية خاصة تحصل على هذه المكانة.