"القصير" يستعرض خطة تطوير الإنتاج الحيواني لوزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة وزارة الزراعة لتطوير الإنتاج الحيواني، والتي تنقسم إلى 3 محاور هي: رفع كفاءة المشروعات الزراعية التابعة للوزارة، وتدعيم المشروعات النظامية للقطاع الخاص، ومساعدة صغار المنتجين وربطهم بالمصانع العملاقة.

وقال القصير، خلال كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء، إن وزارة الزراعة تستهدف تطوير 51 مزرعة إنتاج حيواني بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لاختيار المزارع المؤهلة، وأن الوزارة تمتلك مزرعة غرب غرب المنيا بطاقة إنتاجية 882 رأس ماشية، وتصل بعد 30 يومًا لطاقة ألف رأس، فضلا عن مزرعة النوبارية لإنتاج وتصنيع الألبان بطاقة 686 رأس.

وأضاف وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف سرعة استكمال بيانات الثروة الحيوانية وانتهاء ترقيم الماشية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استيراد الرؤوس الحية ذات السلالات المحسنة وتنفيذ الإجراءات الحجرية والتحصينات.

وأشار إلى ضرورة التركيز على انتخاب سلالات من الجاموس المصري والإيطالي، مضيفًا: سنطور مراكز التلقيح الصناعي للحفاظ على السلالات المحسنة وراثيًا.

Advertisements

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني.

ويهدف المُجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.