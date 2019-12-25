محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
اجتمع مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك؛ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمشروعات الأثرية الجارية ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات. بحسب بيان صحفي.
وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الأنماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر العناني يجتمع بقيادات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة المشروعات الأثرية الجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.