أخبار مصر | وزير التعليم العالي: نعيش ثورة صناعية رابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: نعيش ثورة صناعية رابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع الوزراء المسئولين عن التعليم العالي في الوطن العربي، اليوم الأربعاء، برعاية رئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات).

وذلك بحضور دكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، والذى يستمر على مدار يومى 24، 25 ديسمبر الجارى، وذلك بأحد فنادق القاهرة.



وأكد "عبدالغفار" أن هذه الدورة جاءت بمثابة فرصة للجميع لتجديد خلالها عهد التعاون فى ميادين التعليم، كما يهدف لبناء وتأهيل أجيال عربية واعية مستنيرة مبتكرة قادرة على تطوير مجتمعاتها.



وأشار إلى اهتمام مصر الحالي بتنمية معارف ومهارات أبنائها، من أجل تعزيز القدرة على الابتكار، الأمر الذي يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية، حيث أعلن الرئيس السيسي "2019 عامًا للتعليم"، مُوصيا بتخصيص 20% من المنح الدراسية داخل مصر وخارجها لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين طبقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى اهتمام مصر الحالي بتنمية معارف ومهارات أبنائها، من أجل تعزيز القدرة على الابتكار، الأمر الذي يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية، حيث أعلن الرئيس السيسي "2019 عامًا للتعليم"، مُوصيا بتخصيص 20% من المنح الدراسية داخل مصر وخارجها لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين طبقًا للمعايير الدولية. وأضاف خالد عبد الغفار، أن حالة التقدم الصناعي والاقتصادي والتنموي يعود الي البحث العلمي والطور التكنولوجي، وأن مصر لم تألُ جُهدًا في سبيل إصلاح وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة النافعة، حيث إن تلك الأدوات هي القوى المحركة التي تستطيع أن تدفع وتحرك الاقتصاد إلي النمو، وتدفع الشعوب إلي إعادة البناء النفسي والمعنوي والمادي. واكد أن ما تشهده مصر من إصلاح وتطوير بمجال الصناعة وحاجتها لخريجين مؤهلين في الفترة المقابلة؛ فقد تم البدء في إنشاء 8 جامعات تكنولوجية موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وتم الانتهاء من ثلاث منها.

كما أوضح أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يتفق بشكل كبير مع الاستراتجية الوطنية التي تنادي بضرورة مواجهة تحديات تطوير المهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني الجامعي وقبل الجامعي وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لأكبر عدد من الراغبين فيه.

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وأشار إلى تعزيز تبادل الخبرات والتفاهم والحوار المشترك بين طلاب الوطن العربي، فقد بدأت التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم ولا سيما الدول العربية وذلك لإيمانها بأن للشباب دورًا هامًا في تغيير العالم نحو الأفضل، وتولي مصر أهمية كبيرة لبرامج التبادل العلمي والثقافي بالوطن العربي؛ لكونها من أهم الوسائل التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب، والوقوف على كل المستجدات بجميع المجالات. وقال: إننا نعيش اليوم ثورة صناعية رابعة من شأنها تغيير كيفية صناعة الأشياء، ومن أهم التقنيات الناجمة عن هذه الثورة الذكاء الاصطناعى الذي يعتبر في النهاية محصلةً للذكاء البشري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي تتناغم مع النظام التعليمي لربط البحث العلمى بالصناعة، وتوظيفه لخدمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة تلك الثورة الصناعية الرابعة. وأشار الوزير إلى إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى بـ "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي" يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشيًا مع التطورات الدولية في هذا المجال. وفي ختام الاجتماع، أكد عبد الغفار ضرورة التعاون من أجل الرقى بالتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ووضع التصورات المستقبلية والاستراتيجيات الموحدة التي من شأنها صقل مهارات أبنائنا وتنمية معارفهم وبناء المزيد من القدرات الابتكارية لديهم فبقدر الاستثمار فى العنصر البشرى يتحقق التقدم وتُجنى ثمار التنمية، متمنيا بأن أعمال هذا المؤتمر ستؤتي ثمارها.



الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة بعض قضايا التعليم العالي ومشكلاته، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك وضع تصورات مستقبلية لبعض مسارات التعليم العالي واتجاهاته.

كما شارك فى فعاليات الاجتماع عدد من السادة رؤساء الجامعات المصرية وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، ومسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالدول العربية المشاركة.