أخبار مصر | وزير السياحة يتابع المشروعات الأثرية وتطوير الخدمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يتابع المشروعات الأثرية وتطوير الخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مساء أمس الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك؛ وذلك لمتابعة مستجدات سير الاعمال بالمشروعات الاثرية الجارية ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة؛ لإنهاء هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الانماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.