أخبار مصر | الجيش في الإدارة زي المسطرة.. 6 تصريحات نارية لـ السيسي اليوم

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل المهمة، في كلمته بافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء.

وفيما يلي نرصد أبرز رسائل السيسي:

1- الإنفاق على المشروعات القومية يحفظ أمن الدولة واستقرارها

2- مشكلتنا ليست في تنفيذ المشروعات وإنما إدارتها

3- مستعدون لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات

4- استعادة كفاءة البحيرات سيزيد الإنتاج من الثروة السمكية

5- الجيش في الإدارة زي المسطرة

6-القوات المسلحة تتولى مسئولية منع الدولة من السقوط وفقا لنص الدستور

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.

يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويتيح المشروع، العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، كما يضم مزارعًا لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.