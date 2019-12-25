أخبار مصر | رئيس "حقوق إنسان البرلمان" لرئيس تونس: نحن دم وشعب واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "حقوق إنسان البرلمان" لرئيس تونس: نحن دم وشعب واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، عضو البرلمان العربي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعبين المصري والتونسى تربطهم علاقات وطيدة، منذ قديم الأزل، وهناك روابط وأصول مشتركة بينهما، مبنية على المودة والحب والاحترام، والتعاون المشترك.

وأضاف عابد خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس بن سعيد، بوفد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بقصر "قرطاج " بالجمهورية التونسية، أن مصر وتونس بينهما علاقات راسخة والتاريخ شاهد على ذلك.

كما التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، براشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، بقصر "باردو" في جمهورية تونس، بحضور سميرة الشواش النائب الأول لرئيس البرلمان، ورؤساء الكتل البرلمانية.

وأكد عابد على دعم الدولة المصرية الكامل لتونس ومؤسساتها، وشدد على ضرورة توطيد العلاقات بين البرلمان التونسي والبرلمان العربي، قائلا: "أتينا لكم في تونس الشقيقة محبة ومودة ونحن دم واحد وشعوب واحدة".