أخبار مصر | وفد الحرية المصري يزور كاتدرائية العذراء للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد الحرية المصري يزور كاتدرائية العذراء للتهنئة بعيد الميلاد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من حزب الحرية المصري، بزيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، لتقديم التهنئة للأخوة الاقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك.

وقدم الوفد التهنئة برئاسة أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور احمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، ومنير حليم أمين لجنة حقوق الإنسان بالحزب، وجورج فهمي، أمين لجنة المواطنة بالحزب، والدكتور صمويل عصام أمين أمانة التخطيط الاستراتيجي، وماريا رزق.

وقال أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، إن الشعب المصري هو نسيج واحد وقوى، ولن يستطيع أحد شق الصف المصري، مشيرا إلي أنه اعتدنا في المناسبات الدينية والأعياد تقديم التهاني وتبادل الزيارات واللقاءات بين نسيجي الأمة وهذه هي نقطة قوة وتماسك الشعب المصري، مُضيفا أنه فى ظل وجود قيادات وطنية مخلصة تهدف إلى جمع الشمل والحفاظ على النسيج الوطنى الخالص والذى لا يتأثر بأي مهاترات أو تدخلات خارجية أو داخلية غير وطنية، مشيرا إلي أن هذا عهدنا دائما بالشعب المصرى الاصيل المحب لوطنة ولكل مصرى محب لهذا البلد الأمنة باذن الله تعالى.

وأشار إلى أن روح المحبة والألفة التي يتمتع بها الشعب المصري والتي تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض في المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات، هو أقوى رد للمتربصين بمصر.