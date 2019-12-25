أخبار مصر | خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي

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يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الإنجليزي الأستاذ الدكتور أحمد سلام خبير جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وأمراض الشبكية في الكبار والأطفال، وجراحات اعتلال الشبكية في الأطفال المبتسرين وأمراض التهابات القرحية والمشيمية، في الفترة من ( 18 - 21 ) يناير 2020.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع وحتى وصول الخبير وللتواصل وضعت القوات المسلحة رقم الخط الساخن 16221 إلى جانب الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.