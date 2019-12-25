أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان مشروعات تحسين النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان مشروعات تحسين النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مقر الوزارة اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة فى القطاعات الخدمية التى تخص المواطن.

كما يبحث الوزير احتياجات ومتطلبات فيما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية، ودراسة إقامة جراجات متعددة الطوابق والاستغلال الأمثل لبعض المساحات الموجودة بمدن المحافظة والاستفادة من التجربة التى تم إطلاقها فى عدد من محافظات الجمهورية فى هذا الشأن.

وتابع شعراوي تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء أثناء الجولة التى قام بها لبعض المناطق بمحافظة أسوان خلال حضوره منتدى أسوان للسلام والتنمية منتصف شهر ديسمبر الحالي، وقد أكد جهود المحافظة فيما يخص استغلال كافة المشروعات المؤجرة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية واستغلال كافة المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظة أسوان.

وتابع الشعراوي مع المحافظ الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوي النظافة في شوارع المحافظة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة؛ لشراء المعدات والقيام بالاحتياجات المطلوبة فى هذا الشأن.