أخبار مصر | بمناسبة الكريسماس.. "مصر للطيران" تطلق خدمة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة الكريسماس.. "مصر للطيران" تطلق خدمة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت، أنها إمكانية اختيار وجباتهم التي يرغبون في تناولها في استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة، ومن يرغب من عملاء مصر للطيران الاستفادة من هذة الخدمو إرسال بريد الكتروني قبل موعد رحلته بـ٤٨ ساعة من خلال: [email protected] أو واتساب على رقم:01002445442 (002).

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها ستوفر لعملائها من أعضاء برنامج "المسافر الدائم الذهبي"، وعملاء درجة رجال الأعمال، ميزة جديدة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل.