أخبار مصر | وزير التنمية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تطوير شرم الشيخ

التقي اللواء محمد الشعراوي وزير التنمية المحلية، مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمقر الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الجارية في بعض مدن المحافظة وأهمها تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، بالإضافة إلي أعمال تطوير الجارية لمدن صور ودهب وسانت كاترين وتحسين خدمات للمواطنين.

وأضاف الشعراوي انه أصدر تكليفات من القيادة السياسية للبدء في تطوير خليج نعمة، والعمل علي تحسين صورة مدينة شرم الشيخ وجعلها المدينة الخضراء خلال الفترة المقابلة، وجعل المدينة مقصدًا سياحيًا وبيئيًا عالميًا ومركزًا دوليًا للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات.

وتابع شعراوي مع اللواء خالد فودة أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظة وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للواء شعراوي على الدعم والمساهمات التى قدمتها الوزارة للمحافظة خلال الفترة الماضية، لخروج بعض المؤتمرات والأحداث الم التي تم استضافتها بصورة تليق باسم مصر والتى كان آخرها منتدى شباب العالم بحضور السيد رئيس الجمهورية ومؤتمر السياحة الدينية الخامس بسانت كاترين.

الجدير بذكر، أنه تم عرض المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة في العام المالي الجاري وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق خلال اللقاء، كما ستخدم المشروعات عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل.