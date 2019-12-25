أخبار مصر | حلول جديدة لسد النهضة.. وتعطيل الدراسة.. أبرز الأخبار خلال الساعات الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلول جديدة لسد النهضة.. وتعطيل الدراسة.. أبرز الأخبار خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل، تقدم "الخليج 365" أهم وأبرز العناوين الأخباريه خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كانت كالتالي:

مفاجأة سعيدة للمعاشات عن شهر يناير المقبل



أصدرت نفين القباج "وزيرة التضامن الأجتماعي" قرار صرف جميع المعاشات عن شهر يناير المقبل بشكل مبكر وذلك اعتبارا من 1يناير بدل من يوم 10يناير للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

وزيرة الري تقدم حلول بديله لأزمة سد النهضة



أكدت وزيرة الري أن مصر قدمت حلول بديلة لحل أزمة سد النهضة والتي تعمل على ربط السدين بما يحقق مصلحة الطرفين وتم تقديم ثلاث مقترحات للدول الثلاث للعمل على تقريب وجهات النظر والتغلب علي نقاط الخلاف.

تعطيل الدراسة في الأسكندرية ومطروح بسبب التقلبات الجوية Advertisements



الأجهزة المحلية تقرر تعطيل الدراسة في بعض المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السيئة، التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام ومن بينها الأسكندرية ومطروح.



سامي عنان في أول ظهور له بعد خروجة من السجن



بعد الافراج عن رئيس الأركان الاسبق سامي عنان نشرت صفحة الرسمية علي مواقع التواصل الأجتماعي تكذيب لما تردد من أخبار عن تدهور حالتة الصحية أنه بخير وبصحة جيدة.

الأرصاد تؤكد اليوم صقيع لم يسبق وأمطار الرعدية



أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلًا يصل إلى حد الصقيع.