أخبار مصر | غدا.. الهلال الأحمر ينظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الهلال الأحمر ينظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الهلال الأحمر المصري، احتفالية كبرى غدا الخميس، بمناسبة اليوم العالمي، وذلك بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باعتباره أحد رموز العمل التطوعي بالهلال الأحمر المصري وأكثر من 500 من متطوعي الهلال الأحمر المصري من كافة محافظات الجمهورية وممثلين عن المنظمات الإنسانية التطوعية في مصر والعديد من الشخصيات العامة.

ويهدف الاحتفال الذي سيتم تنظيمه بمقر نادي محمد علي الملكي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع إلى إلقاء الضوء على عمل المتطوعين وتقديرا وإعلاء قيمة الجهود التطوعية التي يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر المصري في كافة مجالات الإنسانية وأثر هذا العمل على أهداف التنمية المستدامة، كما سيتم تكريم الفائزين بمسابقة الهلال الأحمر المصري للتطوع 2019.

وسيقوم الفنان الشاب وائل الفشني والمطربة الشابة فاطمة عادل بإحياء الحفل وتقديم الفقرات الغنائية.