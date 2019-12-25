أخبار مصر | "الإنتاج الحربي": زيادة إيرادات الشركات والوحدات لـ13.185 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي": زيادة إيرادات الشركات والوحدات لـ13.185 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم خلال انعقاد الجمعيات العمومية استعراض معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات وأعضاء جمعيات لعدد 20 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة ( 103 % ) من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة ( 113% ) حيث بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ ( 13.185 ) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (11.618) مليار جنيه، وتم التوجيه للشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافي مسببات الخسائر في الأرباح.