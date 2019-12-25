مصر | ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو فودو في مدينة نصر

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ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو فودو و10 زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن النقيب محمد أحمد مجلي، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمود. س"، 56 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 660 لسنة 2009م البساتين "سلاح بدون ترخيص" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 10 زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع مخدر الفودو، 3000 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.